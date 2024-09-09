Кого сыграл Евгений Шишов в сериале «Морские дьяволы»?

Наш ответ:

«Морские дьяволы» — российский военно-приключенческий многосерийный боевик, созданный телеканалом НТВ. Оригинальный сериал вышел в 2005 году, а затем получил ряд продолжений, превратившись в целую телевизионную франшизу. Евгений Шишов снялся в эпизодической роли в «Морских дьяволах. Смерч 2» (2015), а затем появился в «Морских дьяволах. Дальние рубежи» (2022). К сожалению, информации о том, кого именно Шишов сыграл в «Морских дьяволах», в интернете нет.



Шишов погиб в возрасте 42 лет под Курском в ходе боевых действий. Актер отправился воевать добровольцем в феврале 2024 года, заключив контракт с Министерством обороны РФ. Согласно имеющимся данным, 18 августа он получил осколочное ранение и скончался по пути в госпиталь.



За свою кинокарьеру Шишов снялся в 19 проектах, включая сериалы «Шеф. Возвращение», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Невский» и другие.