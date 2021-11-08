Кого из актеров озвучивает Бурунов в фильмах на русском?

Российский актер Сергей Бурунов стал известен широкой публике за счет озвучивания персонажей зарубежных фильмов. В первую очередь потому, что он является «голосом» популярного актера Леонардо ДиКаприо и дублирует все его роли. Но помимо ДиКаприо Бурунов также озвучил многие роли Адама Сэндлера, Джонни Деппа, Стива Карелла, Ченнинга Тейтума, Мэттью Макконахи, Марка Уолберга, Саймона Пегга.
Также Сергей Бурунов озвучивает мультфильмы и компьютерные игры, самые известные из которых – это серия «Ведьмак», Call of Duty: Black Ops Cold War, The Elder Scrolls: Skyrim.
