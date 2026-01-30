Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кого играл Юрий Колокольников в «Игре престолов»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 января 2026 Дата обновления ответа: 30 января 2026

Юрий Колокольников — российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, а также режиссер и продюсер. Он родился в Москве, но в пятилетнем возрасте переехал с матерью и братом в Канаду. На данный момент Колокольников — один из самых востребованных российских актеров.

Какую роль Колокольников сыграл в «Игре престолов»?

В знаменитом фэнтезийном сериале HBO «Игра престолов» актер воплотил Стира (Styr), магнара (вождя) теннов — одного из кланов одичалых. Он фигурирует в четвертом сезоне. Персонаж Колокольникова — жестокий и немногословный лидер, принимавший участие в нападении на Стену. Он появился в четырех эпизодах, в том числе в серии «Дозорные на Стене».

Игра престолов
Игра престолов драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.0
