Кого играл Райан Гослинг в фильмах «Приключения Паддингтона»?

Олег Скрынько 19 декабря 2024 Дата обновления: 19 декабря 2024
Наш ответ:

«Приключения Паддингтона» — британская кинофраншиза, основанная на детской книге Майкла Бонда. 28 ноября 2024 года в российский прокат вышла третья часть. В оригинале эта картина называется «Паддингтон в Перу». По сюжету медвежонок Паддингтон и семейство Браунов отправляются в Южную Америку, чтобы навестить тетю Люси. В начале 2024 года в соцсетях возник слух, что в триквеле Паддингтон появится в обличие человека, а сыграет его Райан Гослинг. Однако эти сведения оказались выдумкой. Гослинг не фигурирует в актерском составе «Приключений Паддингтона 3».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Приключения Паддингтона 3
Приключения Паддингтона 3 приключения, анимация, комедия
2024, Франция / США
7.0
