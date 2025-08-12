Когда выйдет продолжение «Истинная красота»?

«Истинная красота» — южнокорейский сериал в жанре романтической комедии. Первый сезон стартовал в 2020 году, а завершился в 2021 году. Сезон состоит из шестнадцати эпизодов.
Несмотря на то, что шоу обрело признание, второй сезон так и не был анонсирован. Никакой информации на этот счет нет. Однако поклонникам этого проекта не стоит отчаиваться. В 2024 году вышла аниме-версия «Истинной красоты», а в 2025 году ожидается премьера второго сезона.
Старшеклассница Лим Джу-гён стесняется своей внешности, поэтому макияж стал для нее маской, в которой она является окружающем. При этом девушка стала мастером использования косметики. Однажды она начинает ходить на свидания с двумя популярными парнями.
