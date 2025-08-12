Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Когда выйдет продолжение «Истинная красота»?

Когда выйдет продолжение «Истинная красота»?

Олег Скрынько 12 августа 2025 Дата обновления: 12 августа 2025
Наш ответ:

«Истинная красота» — южнокорейский сериал в жанре романтической комедии. Первый сезон стартовал в 2020 году, а завершился в 2021 году. Сезон состоит из шестнадцати эпизодов.

Будет ли продолжение?

Несмотря на то, что шоу обрело признание, второй сезон так и не был анонсирован. Никакой информации на этот счет нет. Однако поклонникам этого проекта не стоит отчаиваться. В 2024 году вышла аниме-версия «Истинной красоты», а в 2025 году ожидается премьера второго сезона.

Сюжет

Старшеклассница Лим Джу-гён стесняется своей внешности, поэтому макияж стал для нее маской, в которой она является окружающем. При этом девушка стала мастером использования косметики. Однажды она начинает ходить на свидания с двумя популярными парнями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Истинная красота
Истинная красота драма, комедия, мелодрама
2020, Южная Корея
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше