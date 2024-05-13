Какие актеры сыграли в шестом сезоне сериала «Доктор Кто»?

Меню
Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Доктор Кто» — знаменитый британский научно-фанатический сериал. Премьера шестого сезона состоялась 23 апреля 2011 года. Заключительный эпизод вышел 1 октября того же года. В этом сезоне продолжаются приключения Одиннадцатого Доктора, которого воплотил Мэтт Смит («Дом Дракона», «Прошлой ночью в Сохо»). Его компаньонами являются Эми Понд в исполнении Карен Гиллан («Джуманджи», «Стражи Галактики») и Рори Уильямс, которого сыграл Артур Дарвилл. Кроме того, в шестом сезоне фигурирует Ривер Сонг, к роли которой вернулась Алекс Кингстон. В актерский состав также вошли Джеймс Корден (Крэйг Оуэнс), Саймон Кэллоу (Чарльз Диккенс), Майкл Гэмбон, Кэтрин Дженкинс, Майкл Шин, Имельда Стонтон, Хью Бонневилль, Серан Джонс, Дэвид Уоллиамс, Лили Коул, Марк Шеппард, Даниэла Мэйс.

