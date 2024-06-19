Какие актеры сыграли в сериале «Отчий берег»?

«Отчий берег» — российский драматический сериал, представляющий собой семейную сагу, действие которой охватывает период с 1920-х годов до Великой Отечественной войны и послевоенных лет. В центре сюжета — два брата и две сестры из семьи Морозовых. Главные роли сыграли Юра Борисов (Степан Морозов), Арина Жаркова (Варвара Морозова), Максим Керин (Алексей Морозов) и Алина Ланина (Алена Морозова). Алексей Кравченко сыграл их отца Макара Морозова, тогда как Светлана Колпакова воплотила их мать Дарью Морозову. В актерский состав также вошли Виталий Хаев (Павел Бабахин), Мария Смольникова (Лиля), Виктория Толстоганова (Людмила Кацер), Мария Кузнецова (баба Дуня, мать Дарьи Морозовой), Сергей Сосновский (дед Лукьян, отец Дарьи Морозовой), Сергей Перегудов (Игнат Акимов), Леонид Громов (председатель колхоза Григорий Грушин), Владислав Ветров (художник Яков Дмитриевич Дубасов) и многие другие.
