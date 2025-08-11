Меню
Какие актёры снимались в фильме «Хэппи-энд»?

Олег Скрынько 11 августа 2025 Дата обновления: 11 августа 2025
Наш ответ:

«Хэппи-энд» — отечественная комедия, вышедшая на экраны в 2020 году. В ней сыграли следующие исполнители:

Михаил Гомиашвили — Ксенофонт
Евгения Дмитриева — Ирина Львовна
Владимир Мишуков — Алексей
Чарай Муэнпрайун — Бунча
Полина Пушкарук — Мила
Алина Астровская — Лена
Анастасия Сомова — Катя
Евгений Сангаджиев — Лом

По сюжету неизвестный мужчина очнулся на тайском пляже, не помня ни своего имени, ни цели поездки. Он говорит только по-русски и славится вспыльчивым нравом, но вскоре привыкает к новым условиям, заводит полезные знакомства и начинает рискованный бизнес. Кажется, жизнь снова налаживается, однако главный вопрос по-прежнему остаётся без ответа — зачем он оказался на другом конце света?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хэппи-энд
Хэппи-энд комедия
2020, Россия / Таиланд
5.0
