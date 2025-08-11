Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актёры снимались в фильме «В тылу врага»?

Какие актёры снимались в фильме «В тылу врага»?

Олег Скрынько 11 августа 2025 Дата обновления: 11 августа 2025
Наш ответ:

«В тылу врага» — американская кинокартина 2001 года, ставшая классикой экшен-жанра. В фильме снялись мировые звезды из разных стран, исполнившие следующие роли:

Оуэн Уилсон — штурман лейтенант Крис Бернетт
Джин Хэкмен — адмирал Лесли Рейгарт
Гэбриел Махт — пилот лейтенант Джереми Стакхауз
Чарльз Малик Уитфилд — капитан морской пехоты Родвей
Дэвид Кит — мастер-сержант Том О’Мэлли
Олек Крупа — сербский генерал Мирослав Локар
Жоаким ди Алмейда — адмирал Хуан Мигель Пике
Владимир Машков — сербский боец Саша Иванич

Молодой лейтенант ВВС США, талантливый и амбициозный пилот, мечтает о реальном боевом задании, но его командир уверен, что тот ещё не готов, да и война пока не предвидится. Всё меняется во время разведывательного полёта, когда офицер случайно делает снимки, предназначенные для секретных глаз, и его самолёт сбивают над вражеской территорией. Оказавшись в окружении врагов, решивших уничтожить «шпиона», он пытается выжить и дождаться помощи. Тем временем его командир, рискуя карьерой и нарушая приказы, организует дерзкую операцию по спасению своего подчинённого.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

