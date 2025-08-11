Меню
Какие актёры снимались в фильме «Укрощение строптивой»?

Олег Скрынько 11 августа 2025 Дата обновления: 11 августа 2025
Наш ответ:

«Укрощение строптивой» — классическая картина, вышедшая на экраны в 1967 году. В ней снялись следующие актеры: Элизабет Тейлор, Ричард Бёртон, Сирил Кьюсак, Майкл Хордерн, Альфред Линч, Алан Уэбб и другие.

Также напоминаем сюжет. Италия, XVI век. У зажиточного купца подрастают две дочери. Младшую красавицу сватают многие, но по обычаю она не может выйти замуж раньше старшей сестры. Проблема в том, что на своенравную и резкую Катерину никто не решается жениться. Ситуация меняется, когда в город приезжает дерзкий и настойчивый Петруччио, твёрдо намеренный покорить непокорную девушку. Зрителей ждет увлекательная история, в которой нашлось место и романтической мелодраме, и комедии, способной рассмешить до слез.

