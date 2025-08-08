Меню
Какие актёры снимались в фильме «Слава»?

Олег Скрынько 8 августа 2025 Дата обновления: 8 августа 2025
Наш ответ:

«Слава» — кинокартина 2009 года, полюбившаяся многим зрителям. Главную роль в кинокартине исполнила актриса Кей Панабэйкер, воплотившая образ Дженни Гаррисон. Она поделила экран со следующими исполнителями:

Уолтер Перес в роли Виктора Тавареса
Нэтари Наутон в роли Дениз Дюпре
Эшер Бук в роли Марко
Керингтон Пэйн в роли Элис Эллертон
Коллинз Пенни в роли Малик Вошбёрн
Кристи Флорес в роли Роси Мартинес
Пол МакГилл в роли Кевина Барретта
Биби Нойвирт в роли мисс Крафт

По сюжету в элитной нью-йоркской школе искусств учатся талантливые подростки из самых разных семей. Здесь готовят будущих танцоров, певцов, актёров и художников, а каждый из них мечтает пробиться к вершинам творческой карьеры. Но путь к признанию непрост — лишь сочетание врождённого дара, полной самоотдачи и ежедневного упорного труда способно превратить мечту о славе в реальность.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Слава
Слава мюзикл
2009, США
6.0
