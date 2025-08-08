Какие актёры снимались в фильме «Сель»?

Наш ответ:

В фильме «Сель» 2003 года выпуска главную роль Ахмета — простого пастуха, потерявшего семью и дом после разрушительного селя — исполнил Аслан-Бек Галаов. Рядом с ним в кадре — Анна Кузьминская, сыгравшая Саню, двоюродного брата Ахмета, Нина Гогаева, Людмила Зайцева, Юрий Алексеев, Валерий Величко, Александр Самойлов, Леонид Балуев, Анатолий Галаов и Олег Гущин



Сюжет разворачивается так: Ахмет пасёт овец в горах Кавказа, когда внезапный сель сносит его дом и уносит всех родных. Оказавшись один, он впервые за тридцать лет покидает родные места и отправляется в Москву — к брату, в надежде найти в нём опору и новый смысл жизни. По дороге он встречает разных людей, попадая в незнакомые и порой тяжёлые ситуации, но его доброта, искренность и честность вызывают симпатию окружающих. Этот образ героя — полная противоположность укоренившимся стереотипам о кавказцах: благородный, уязвимый, простой в своём мировосприятии