Какие актеры снимались в фильме «Приходи на меня посмотреть»?

Какие актеры снимались в фильме «Приходи на меня посмотреть»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Создание киноленты «Приходи на меня посмотреть» объединило не только талантливую съёмочную группу, но и выдающихся актёров, каждый из которых внёс свой вклад в успех фильма:

  • Екатерина Васильева — Софья Ивановна (главная роль)

На момент съёмок актрисе было 55 лет, но её блестящая игра убедительно передала образ пожилой женщины, усталой от жизни и размышляющей о её завершении.

  • Ирина Купченко — Татьяна (дочь Софьи Ивановны)

Купченко сыграла дочь героини Екатерины Васильевой, хотя их разница в возрасте составляла всего три года — на момент съёмок Купченко было 52. Тем не менее, её исполнение было искренним и органичным.

  • Олег Янковский — Игорь («фальшивый» жених Татьяны)

Янковский в этом фильме выступил не только как актёр, но и как режиссёр. Его харизма придала герою Игорю обаятельность и достоверность.

  • Наталья Щукина — Дина (продавщица овощей, «фальшивая" дочь Татьяны)

Щукина с юности блистает на экране. Её актёрская карьера началась в 15 лет с фильма «Фотография на память», а первую главную роль она получила в 18 лет в картине «Дорогая Елена Сергеевна».

  • Иван Янковский — мальчик-ангел, бросающий банановые шкурки

Десятилетний Иван Янковский дебютировал в кино именно в этом фильме. Эту роль ему предложил его дедушка — Олег Янковский. Родителями юного актёра являются Филипп Янковский и Оксана Фандера. Следующее появление Ивана в кино произошло спустя 8 лет, в главной роли фильма «Индиго».

приходи на меня посмотреть
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Приходи на меня посмотреть
Приходи на меня посмотреть мелодрама, комедия
2000, Россия
7.0
