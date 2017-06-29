Меню
Какие актеры снимались в фильме «Кавказская пленница!»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

«Кавказская пленница!» (2014) — комедия российского режиссёра Максима Воронкова, попытка пересмотреть и адаптировать культовый фильм Леонида Гайдая для молодого поколения. Несмотря на амбициозные планы, проект столкнулся с многочисленными трудностями и получил крайне негативные отзывы, как от критиков, так и от зрителей.

Сюжет и концепция ремейка

Фильм сохраняет основные сюжетные элементы оригинальной картины: журналист Шурик приезжает в южный городок для написания материала, встречает очаровательную Нину, которая становится жертвой похищения, организованного троицей Трусом, Балбесом и Бывалым по указанию мэра Саахова. Однако новая интерпретация добавляет современные элементы и юмор, что, по мнению зрителей, не пошло фильму на пользу.
Режиссёр заявлял, что его целью было создание «киноаттракциона», а не ремейка. Тем не менее, многочисленные покадровые заимствования из оригинала и слабые попытки обновить материал вызвали у аудитории разочарование.

Актёрский состав фильма «Кавказская пленница!»

  • Шурик (Дмитрий Шаракоис, голос — Сергей Бурунов)

Известный по роли Бориса Левина в «Интернах», Шаракоис был выбран за внешнее сходство с Александром Демьяненко. Однако исполнение роли было раскритиковано как лишённое харизмы оригинального Шурика.

  • Нина (Анастасия Задорожная)

Роль студентки, энергичной и смелой, исполнила певица и актриса. Её игра была воспринята неоднозначно: некоторые похвалили её за попытку привнести индивидуальность, но большинство сочли образ поверхностным.

  • Георгий Саахов (Геннадий Хазанов)

Хазанов сыграл мэра, объединив в одной роли начальника и судью. Несмотря на опыт актёра, многие посчитали, что его исполнение не оправдало ожиданий.

  • Джабраил (Арарат Кещян)

Современный комедийный актёр привнёс в образ характерный для него стиль, что понравилось небольшой части зрителей, но вызывало у других ощущение карикатурности.

  • Трус, Балбес, Бывалый

Культовая троица в исполнении Семёна Стругачёва, Николая Добрынина и Сергея Степанченко. Актёры получили отзывы от сдержанно положительных до резко отрицательных. Критики отмечали отсутствие магии оригинальных персонажей.

Провал в прокате

Фильм собрал 180 942 доллара при бюджете 3,5 млн долларов, что сделало его коммерческим провалом. Режиссёр обвинил в недостаточном финансировании Министерство культуры и «Фонд кино», но зрители и эксперты возложили вину на слабый сценарий, неудачный кастинг и неспособность добавить что-то новое в историю.

Реакция критиков

  • Фильм подвергся критике за прямое копирование сцен из оригинала, что смотрелось не как дань уважения, а как отсутствие идей.
  • Попытки осовременить диалоги и ситуации были названы пошлыми и неуместными.
  • Актёрская игра, особенно исполнение роли Шурика, стала объектом насмешек.

«Кавказская пленница!» (2014) — яркий пример того, как попытка переснять классическую комедию без должного понимания её духа и магии может привести к провалу. Фильм показал, что оригинал Гайдая остаётся вне времени, а любые ремейки требуют осторожного подхода и глубокого уважения к исходному материалу.

