Какие актеры снимались в фильме «Кавказская пленница!»?

«Кавказская пленница!» (2014) — комедия российского режиссёра Максима Воронкова, попытка пересмотреть и адаптировать культовый фильм Леонида Гайдая для молодого поколения. Несмотря на амбициозные планы, проект столкнулся с многочисленными трудностями и получил крайне негативные отзывы, как от критиков, так и от зрителей.
Фильм сохраняет основные сюжетные элементы оригинальной картины: журналист Шурик приезжает в южный городок для написания материала, встречает очаровательную Нину, которая становится жертвой похищения, организованного троицей Трусом, Балбесом и Бывалым по указанию мэра Саахова. Однако новая интерпретация добавляет современные элементы и юмор, что, по мнению зрителей, не пошло фильму на пользу.
Режиссёр заявлял, что его целью было создание «киноаттракциона», а не ремейка. Тем не менее, многочисленные покадровые заимствования из оригинала и слабые попытки обновить материал вызвали у аудитории разочарование.
Известный по роли Бориса Левина в «Интернах», Шаракоис был выбран за внешнее сходство с Александром Демьяненко. Однако исполнение роли было раскритиковано как лишённое харизмы оригинального Шурика.
Роль студентки, энергичной и смелой, исполнила певица и актриса. Её игра была воспринята неоднозначно: некоторые похвалили её за попытку привнести индивидуальность, но большинство сочли образ поверхностным.
Хазанов сыграл мэра, объединив в одной роли начальника и судью. Несмотря на опыт актёра, многие посчитали, что его исполнение не оправдало ожиданий.
Современный комедийный актёр привнёс в образ характерный для него стиль, что понравилось небольшой части зрителей, но вызывало у других ощущение карикатурности.
Культовая троица в исполнении Семёна Стругачёва, Николая Добрынина и Сергея Степанченко. Актёры получили отзывы от сдержанно положительных до резко отрицательных. Критики отмечали отсутствие магии оригинальных персонажей.
Фильм собрал 180 942 доллара при бюджете 3,5 млн долларов, что сделало его коммерческим провалом. Режиссёр обвинил в недостаточном финансировании Министерство культуры и «Фонд кино», но зрители и эксперты возложили вину на слабый сценарий, неудачный кастинг и неспособность добавить что-то новое в историю.
«Кавказская пленница!» (2014) — яркий пример того, как попытка переснять классическую комедию без должного понимания её духа и магии может привести к провалу. Фильм показал, что оригинал Гайдая остаётся вне времени, а любые ремейки требуют осторожного подхода и глубокого уважения к исходному материалу.
