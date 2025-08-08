Меню
Какие актеры снимались в фильме «Готова на все»?

Какие актеры снимались в фильме «Готова на все»?

Олег Скрынько 8 августа 2025 Дата обновления: 8 августа 2025
Наш ответ:

«Готова на все» — канадско-американский детективный триллер, вышедший в 1993 году. Действие разворачивается в городе при колледже в Новой Англии. Царящий здесь покой нарушает клубок интриг вокруг успешного хирурга Джеда, пользующегося большой популярностью среди женщин, молодого преподавателя Энди Сафиана и его обворожительной жены Трейси.

Главные роли сыграли Алек Болдуин (Джед), Николь Кидман (Трейси) и Билл Пуллман (Энди). Также в актерский состав вошли Биби Ньювирт, Джордж К. Скотт, Энн Бэнкрофт, Питер Галлахер, Йозеф Зоммер, Гвинет Пэлтроу, Тобин Белл, Уильям Дафф-Гриффин, Дебра Фарентино, Дэвид Бове, Диана Беллами, Майкл Хэтт, Паула Плам и другие.

Алек Болдуин
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Николь Кидман
Николь Кидман
Nicole Kidman
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Bill Pullman
Биби Ньювирт
Биби Ньювирт
Bebe Neuwirth
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
George C. Scott
Энн Бэнкрофт
Anne Bancroft
Питер Галлахер
Питер Галлахер
Peter Gallagher
Йозеф Зоммер
Josef Sommer
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Тобин Белл
Тобин Белл
Tobin Bell
Уильям Дафф-Гриффин
William Duff Griffin
Дебра Фарентино
Дебра Фарентино
Debrah Farentino
Дэвид Бове
David Bowe
Майкл Хэтт
Michael Hatt
