Какие актеры снимались в фильме «Готова на все»?

«Готова на все» — канадско-американский детективный триллер, вышедший в 1993 году. Действие разворачивается в городе при колледже в Новой Англии. Царящий здесь покой нарушает клубок интриг вокруг успешного хирурга Джеда, пользующегося большой популярностью среди женщин, молодого преподавателя Энди Сафиана и его обворожительной жены Трейси.
Главные роли сыграли Алек Болдуин (Джед), Николь Кидман (Трейси) и Билл Пуллман (Энди). Также в актерский состав вошли Биби Ньювирт, Джордж К. Скотт, Энн Бэнкрофт, Питер Галлахер, Йозеф Зоммер, Гвинет Пэлтроу, Тобин Белл, Уильям Дафф-Гриффин, Дебра Фарентино, Дэвид Бове, Диана Беллами, Майкл Хэтт, Паула Плам и другие.
