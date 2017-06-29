Какие актеры снимались в фильме «Ёлки 3»?

Наш ответ:

«Ёлки 3» — российский новогодний комедийный фильм, являющийся третьей частью популярной кинофраншизы. Лента продолжает традиции «Ёлок» (2010) и «Ёлок 2» (2011), объединяя истории множества героев в праздничной атмосфере.

Актёрский состав третьей части «Ёлок»

Сюжет включает несколько параллельных историй, персонажи которых переплетаются в финале. В фильме приняли участие как звёзды российского кинематографа, так и начинающие актёры:

Иван Ургант — Борис Евгеньевич Воробьёв, успешный бизнесмен, лучший друг Евгения.

Сергей Светлаков — Евгений, друг Бориса.

Пётр Фёдоров — Николай Кравчук, отец Насти.

Анна Чиповская — Елена Кравчук, мать Насти.

Валерия Стреляева — Настя Кравчук.

Валентин Гафт — Николай Петрович, одинокий пенсионер из Самары.

Антон Богданов — Денис Юрьевич, врач-травматолог из Новосибирска.

Мария Луговая — Маша, возлюбленная Дениса.

Александр Головин — Димон Фоменко, сноубордист и дядя Насти.

Александр Домогаров-мл. — Григорий Земляникин, лыжник.

Галина Стаханова — баба Маня.

Анна Хилькевич — Олеся, внучка бабы Мани, возлюбленная Димона.

Гоша Куценко — профессор Андрей Николаевич.

Мария Шукшина — Наташа, жена Андрея Николаевича.

Александр Робак — Александр Коровин, друг Андрея Николаевича.

Татьяна Догилева — Марта Петровна, главврач психиатрической больницы.

Екатерина Вилкова — Алина, угонщик.

Константин Хабенский — голос за кадром.

О фильме

«Ёлки 3» продолжают традицию объединения множества коротких историй, действие которых разворачивается в разных уголках России и за её пределами. Сюжет вновь сосредоточен на людях, которые стремятся найти счастье, любовь или исправить ошибки к Новому году.

Фильм известен своими эмоциональными историями, объединёнными концепцией «теории шести рукопожатий» — идеей о том, что каждый человек связан с любым другим через цепочку из пяти-шести знакомых.

Финансовый успех и отзывы

На момент выхода фильм стал самым прибыльным из всей франшизы. Его кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей, обеспечив значительную прибыль продюсерам.

Отзывы критиков оказались смешанными:

Положительные: отмечали тёплую атмосферу, праздничный настрой и актёрскую игру.

Отрицательные: критиковали сценарий за предсказуемость и недостаточную проработку некоторых сюжетных линий.

Тем не менее, «Ёлки 3» закрепили за собой статус главного российского новогоднего фильма, продолжив традицию ежегодного появления новых частей серии.