Какие актеры снимались в фильме «Ёлки 3»?

«Ёлки 3» — российский новогодний комедийный фильм, являющийся третьей частью популярной кинофраншизы. Лента продолжает традиции «Ёлок» (2010) и «Ёлок 2» (2011), объединяя истории множества героев в праздничной атмосфере.
Сюжет включает несколько параллельных историй, персонажи которых переплетаются в финале. В фильме приняли участие как звёзды российского кинематографа, так и начинающие актёры:
«Ёлки 3» продолжают традицию объединения множества коротких историй, действие которых разворачивается в разных уголках России и за её пределами. Сюжет вновь сосредоточен на людях, которые стремятся найти счастье, любовь или исправить ошибки к Новому году.
Фильм известен своими эмоциональными историями, объединёнными концепцией «теории шести рукопожатий» — идеей о том, что каждый человек связан с любым другим через цепочку из пяти-шести знакомых.
На момент выхода фильм стал самым прибыльным из всей франшизы. Его кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей, обеспечив значительную прибыль продюсерам.
Отзывы критиков оказались смешанными:
Тем не менее, «Ёлки 3» закрепили за собой статус главного российского новогоднего фильма, продолжив традицию ежегодного появления новых частей серии.
