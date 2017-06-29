Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры снимались в фильме «Ёлки 3»?

Какие актеры снимались в фильме «Ёлки 3»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

«Ёлки 3» — российский новогодний комедийный фильм, являющийся третьей частью популярной кинофраншизы. Лента продолжает традиции «Ёлок» (2010) и «Ёлок 2» (2011), объединяя истории множества героев в праздничной атмосфере.

Актёрский состав третьей части «Ёлок»

Сюжет включает несколько параллельных историй, персонажи которых переплетаются в финале. В фильме приняли участие как звёзды российского кинематографа, так и начинающие актёры:

  • Иван Ургант — Борис Евгеньевич Воробьёв, успешный бизнесмен, лучший друг Евгения.
  • Сергей Светлаков — Евгений, друг Бориса.
  • Пётр Фёдоров — Николай Кравчук, отец Насти.
  • Анна Чиповская — Елена Кравчук, мать Насти.
  • Валерия Стреляева — Настя Кравчук.
  • Валентин Гафт — Николай Петрович, одинокий пенсионер из Самары.
  • Антон Богданов — Денис Юрьевич, врач-травматолог из Новосибирска.
  • Мария Луговая — Маша, возлюбленная Дениса.
  • Александр Головин — Димон Фоменко, сноубордист и дядя Насти.
  • Александр Домогаров-мл. — Григорий Земляникин, лыжник.
  • Галина Стаханова — баба Маня.
  • Анна Хилькевич — Олеся, внучка бабы Мани, возлюбленная Димона.
  • Гоша Куценко — профессор Андрей Николаевич.
  • Мария Шукшина — Наташа, жена Андрея Николаевича.
  • Александр Робак — Александр Коровин, друг Андрея Николаевича.
  • Татьяна Догилева — Марта Петровна, главврач психиатрической больницы.
  • Екатерина Вилкова — Алина, угонщик.
  • Константин Хабенский — голос за кадром.

О фильме

«Ёлки 3» продолжают традицию объединения множества коротких историй, действие которых разворачивается в разных уголках России и за её пределами. Сюжет вновь сосредоточен на людях, которые стремятся найти счастье, любовь или исправить ошибки к Новому году.
Фильм известен своими эмоциональными историями, объединёнными концепцией «теории шести рукопожатий» — идеей о том, что каждый человек связан с любым другим через цепочку из пяти-шести знакомых.

Финансовый успех и отзывы

На момент выхода фильм стал самым прибыльным из всей франшизы. Его кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей, обеспечив значительную прибыль продюсерам.

Отзывы критиков оказались смешанными:

  • Положительные: отмечали тёплую атмосферу, праздничный настрой и актёрскую игру.
  • Отрицательные: критиковали сценарий за предсказуемость и недостаточную проработку некоторых сюжетных линий.

Тем не менее, «Ёлки 3» закрепили за собой статус главного российского новогоднего фильма, продолжив традицию ежегодного появления новых частей серии.

Теги: Кто играл роль? ёлки 3
Похожие вопросы
Кого играет Натан Филлион в «Стражах Галактики»? Кто кого играет в фильме «Чемпионы»? Кто какие роли играл в фильме "Отряд самоубийц"? Кто играл Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер»? Кто играет роль слепой в сериале «Слепая»?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ёлки 3
Ёлки 3 комедия
2013, Россия
6.0
Ёлки 2
Ёлки 2 комедия
2011, Россия
6.0
Ёлки
Ёлки комедия
2010, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше