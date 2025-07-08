Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры снимались в фильме «Человек-паук 2»?

Олег Скрынько 8 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

«Человек-паук 2» — американский супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel. Премьера состоялась в 2004 году. Это сиквел «Человека-паука», который вышел в 2002 году. В актерский состав вошли Тоби Магуайр (Питер Паркер/Человек-паук), Кирстен Данст (Мэри Джейн Уотсон), Джеймс Франко (Гарри Озборн), Альфред Молина (Отто Октавиус), Розмари Харрис (тетя Мэй), Дж. К. Симмонс (Джей Джона Джеймсон), Донна Мерфи (Розали Октавиус), Дэниэл Гиллис (Джон Джеймсон), Дилан Бейкер (доктор Курт Коннорс), Билл Нанн (Джозеф «Робби» Робертсон), Ванесса Ферлито (Луиза), Уиллем Дефо (Норман Озборн/Зеленый гоблин), Маджейна Това (Урсула), Элизабет Бэнкс (мисс Брант), Илья Баскин (мистер Диткович), Аасиф Мандви (мистер Азиз) и другие.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Tobey Maguire
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Джеймс Франко
Джеймс Франко
James Franco
Альфред Молина
Альфред Молина
Alfred Molina
Розмари Харрис
Rosemary Harris
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Донна Мерфи
Donna Murphy
Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис
Daniel Gillies
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Dylan Baker
Билл Нанн
Bill Nunn
Ванесса Ферлито
Vanessa Ferlito
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Аасиф Мандви
Аасиф Мандви
Aasif Mandvi
Илья Баскин
