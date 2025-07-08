Какие актеры снимались в фильме «Человек-паук 2»?

«Человек-паук 2» — американский супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel. Премьера состоялась в 2004 году. Это сиквел «Человека-паука», который вышел в 2002 году. В актерский состав вошли Тоби Магуайр (Питер Паркер/Человек-паук), Кирстен Данст (Мэри Джейн Уотсон), Джеймс Франко (Гарри Озборн), Альфред Молина (Отто Октавиус), Розмари Харрис (тетя Мэй), Дж. К. Симмонс (Джей Джона Джеймсон), Донна Мерфи (Розали Октавиус), Дэниэл Гиллис (Джон Джеймсон), Дилан Бейкер (доктор Курт Коннорс), Билл Нанн (Джозеф «Робби» Робертсон), Ванесса Ферлито (Луиза), Уиллем Дефо (Норман Озборн/Зеленый гоблин), Маджейна Това (Урсула), Элизабет Бэнкс (мисс Брант), Илья Баскин (мистер Диткович), Аасиф Мандви (мистер Азиз) и другие.
Авторизация по e-mail