Какие актеры озвучивали роли в фильме «Красавица и чудовище»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

В фильме 2017 года, снятом Disney по мотивам одноименного мультфильма, главных героев на русском озвучивали следующие актеры:

Юлия Довганишина — Белль (Эмма Уотсон)

Андрей Бирин — Чудовище/принц Адам (Дэн Стивенс)

Дмитрий Ермак — Гастон (Люк Эванс)

Вадим Мичман — Лефу (Джош Гад)

Александр Давыдов — Морис (Кевин Клайн)

Юлия Баранчук — Агата/текст от автора

Евгений Вальц — Люмьер (Юэн МакГрегор)

Владимир Левашёв — Когсворт (Иэн Маккеллен)

Анна Гученкова — миссис Поттс (Эмма Томпсон)

Давид Хиникадзе — Чип (Натан Мак)

Екатерина Лёхина — мадам де Гардероб (Одра МакДональд)

Алексей Россошанский — маэстро Каденца (Стэнли Туччи)

Татьяна Шитова — Плюметт (Гугу Мбата-Роу)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Красавица и чудовище
Красавица и чудовище фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
7.0
