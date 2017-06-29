Какие актеры озвучивали «Пираты Карибского моря» в России?

Меню
Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

За несколько лет существования серия «Пираты Карибского моря» претерпела немало изменений в актерском составе, но, впрочем, главные звезды франшизы остались неизменными. В России основных героев «Пиратов Карибского моря» на русском озвучивали следующие актеры:

Капитан Джек Воробей - Джонни Депп / Александр Баргман

Гектор Барбосса - Джеффри Раш / Виктор Костецкий и Валентин Морозов

Джошами Гиббс - Кевин Макнелли / Вадим Яковлев

Уилл Тёрнер - Орландо Блум / Андрей Зайцев

Элизабет Суонн/Тёрнер - Кира Найтли / Евгения Игумнова

Дейви Джонс - Билл Найи / Анатолий Дубанов

Армандо Салазар - Хавьер Бардем / Артур Ваха

Теги: озвучка и дубляж
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
7.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины приключения, боевик
2003, США
8.0
