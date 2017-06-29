Какие актеры озвучивали «Пираты Карибского моря» в России?

За несколько лет существования серия «Пираты Карибского моря» претерпела немало изменений в актерском составе, но, впрочем, главные звезды франшизы остались неизменными. В России основных героев «Пиратов Карибского моря» на русском озвучивали следующие актеры:
Капитан Джек Воробей - Джонни Депп / Александр Баргман
Гектор Барбосса - Джеффри Раш / Виктор Костецкий и Валентин Морозов
Джошами Гиббс - Кевин Макнелли / Вадим Яковлев
Уилл Тёрнер - Орландо Блум / Андрей Зайцев
Элизабет Суонн/Тёрнер - Кира Найтли / Евгения Игумнова
Дейви Джонс - Билл Найи / Анатолий Дубанов
Армандо Салазар - Хавьер Бардем / Артур Ваха
