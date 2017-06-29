Какие актеры озвучивали Книгу джунглей 2016 на русском?

Фильм «Книга Джунглей», вышедший в 2016 году по мотивам одноименного мультфильма Disney, на русском озвучивали следующие актеры:
Нил Сети — Маугли (в русском дубляже — Андрей Янайт)
Билл Мюррей — Балу (в русском дубляже — Алексей Войтюк)
Бен Кингсли — Багира (в русском дубляже — Владимир Левашев)
Кристофер Уокен — король Луи (в русском дубляже — Андрей Давидян)
Идрис Эльба — Шерхан (в русском дубляже — Владимир Антоник)
Скарлетт Йоханссон — Каа (в русском дубляже — Татьяна Шитова)
Джанкарло Эспозито — Акела (в русском дубляже — Дмитрий Поляновский)
Люпита Нионго — Ракша (в русском дубляже — Арзу Сулейманова)
Авторизация по e-mail