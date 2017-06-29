Меню
Какие актеры озвучивали Книгу джунглей 2016 на русском?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Фильм «Книга Джунглей», вышедший в 2016 году по мотивам одноименного мультфильма Disney, на русском озвучивали следующие актеры:

Нил Сети — Маугли (в русском дубляже — Андрей Янайт)

Билл Мюррей — Балу (в русском дубляже — Алексей Войтюк)

Бен Кингсли — Багира (в русском дубляже — Владимир Левашев)

Кристофер Уокен — король Луи (в русском дубляже — Андрей Давидян)

Идрис Эльба — Шерхан (в русском дубляже — Владимир Антоник)

Скарлетт Йоханссон — Каа (в русском дубляже — Татьяна Шитова)

Джанкарло Эспозито — Акела (в русском дубляже — Дмитрий Поляновский)

Люпита Нионго — Ракша (в русском дубляже — Арзу Сулейманова)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Книга джунглей
Книга джунглей драма, приключения, фэнтези
2016, США
7.0
