Какие актеры озвучивали фильм «Хоббит» на русском?

Грандиозную кинотрилогию «Хоббит» Питера Джексона, ставшую продолжением «Властелина колец», на русском озвучивали следующие актеры:
Балин - Кен Стотт / Борис Быстров
Бард Лучник - Люк Эванс / Дмитрий Поляновский
Беорн - Микаэль Персбрандт / Андрей Ташков
Бильбо Бэггинс - Мартин Фримен / Илья Хвостиков
Бомбур - Стивен Хантер / Михаил Белякович
Бофур - Джеймс Несбитт / Владислав Копп
Бургомистр Эсгарота - Стивен Фрай / Алексей Колган
Галадриэль - Кейт Бланшетт / Ольга Зубкова
Глоин, отец Гимли - Питер Хэмблтон / Александр Груздев
Голлум (Смеагол) - Энди Серкис / Владислав Копп
Гэндальф Серый - Иэн Маккеллен / Василий Бочкарев
Даин - Билли Конноли / Виталий Петров
Двалин - Грэм Мактавиш / Борис Токарев
Дори - Марк Хэдлоу / Михаил Бескаравайный
Кили - Эйдан Тёрнер / Александр Дзюба
Леголас - Орландо Блум / Олег Вирозуб
Нори - Джед Брофи / Григорий Шевчук
Оин - Джон Каллин / Игорь Старосельцев
Ори - Адам Браун / Диомид Виноградов
Радагаст Бурый - Сильвестр Маккой / Сергей Чихачёв
Саруман Белый - Кристофер Ли / Владимир Левашёв
Смауг, дракон - Бенедикт Камбербэтч / Александр Головчанский
старый Бильбо Бэггинс - Иэн Холм / Александр Воеводин
Тауриэль - Эванджелин Лилли / Марьяна Спивак
Торин Дубощит - Ричард Армитидж / Игорь Балалаев
Трандуил - Ли Пейс / Антон Савенков
Фили - Дин О’Горман / Иван Жарков
Элронд - Хьюго Уивинг / Валерий Сторожик
Авторизация по e-mail