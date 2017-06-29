Какие актеры озвучивали фильм «Хоббит» на русском?

Меню
Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Грандиозную кинотрилогию «Хоббит» Питера Джексона, ставшую продолжением «Властелина колец», на русском озвучивали следующие актеры:

Балин - Кен Стотт / Борис Быстров

Бард Лучник - Люк Эванс / Дмитрий Поляновский

Беорн - Микаэль Персбрандт / Андрей Ташков

Бильбо Бэггинс - Мартин Фримен / Илья Хвостиков

Бомбур - Стивен Хантер / Михаил Белякович

Бофур - Джеймс Несбитт / Владислав Копп

Бургомистр Эсгарота - Стивен Фрай / Алексей Колган

Галадриэль - Кейт Бланшетт / Ольга Зубкова

Глоин, отец Гимли - Питер Хэмблтон / Александр Груздев

Голлум (Смеагол) - Энди Серкис / Владислав Копп

Гэндальф Серый - Иэн Маккеллен / Василий Бочкарев

Даин - Билли Конноли / Виталий Петров

Двалин - Грэм Мактавиш / Борис Токарев

Дори - Марк Хэдлоу / Михаил Бескаравайный

Кили - Эйдан Тёрнер / Александр Дзюба

Леголас - Орландо Блум / Олег Вирозуб

Нори - Джед Брофи / Григорий Шевчук

Оин - Джон Каллин / Игорь Старосельцев

Ори - Адам Браун / Диомид Виноградов

Радагаст Бурый - Сильвестр Маккой / Сергей Чихачёв

Саруман Белый - Кристофер Ли / Владимир Левашёв

Смауг, дракон - Бенедикт Камбербэтч / Александр Головчанский

старый Бильбо Бэггинс - Иэн Холм / Александр Воеводин

Тауриэль - Эванджелин Лилли / Марьяна Спивак

Торин Дубощит - Ричард Армитидж / Игорь Балалаев

Трандуил - Ли Пейс / Антон Савенков

Фили - Дин О’Горман / Иван Жарков

Элронд - Хьюго Уивинг / Валерий Сторожик

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хоббит: Битва пяти воинств
Хоббит: Битва пяти воинств фэнтези, приключения
2014, США
7.0
Хоббит: Пустошь Смауга
Хоббит: Пустошь Смауга драма, фэнтези, приключения
2013, США / Новая Зеландия
8.0
Хоббит: Нежданное путешествие
Хоббит: Нежданное путешествие фэнтези, приключения
2012, США
8.0
