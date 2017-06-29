Какие актеры озвучивали «Алису в стране чудес» на русском?

Фильм Тима Бертона с Мией Васиковска и Джонни Деппом в главной роли, снятый по произведениям Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» (2010), на русском озвучивали следующие актеры:
Ангелина Миримская — Алиса
Елена Морозова — Красная Королева
Александр Баргман — Безумный Шляпник
Виктория Исакова — Белая Королева
Степан Морозов — Стейн — Валет Червей
Сергей Фролов — Траляля и Труляля
Сергей Маковецкий — Белый Кролик
Александр Ширвиндт — Чеширский Кот
Илья Любимов — Гусеница
Марина Неёлова — мышь Соня
Владис Гольк — Мартовский Заяц
Интересный факт: в русском дубляже задействованы актёры одноимённого мультфильма Ефрема Пружанского, снятого на киностудии «Киевнаучфильм» в 1981 году: Марина Неёлова, озвучившая Соню, в мультфильме Пружанского озвучила Алису, а Александр Ширвиндт в обоих случаях озвучил Чеширского Кота.
