Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры озвучивали «Алису в стране чудес» на русском?

Какие актеры озвучивали «Алису в стране чудес» на русском?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Фильм Тима Бертона с Мией Васиковска и Джонни Деппом в главной роли, снятый по произведениям Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» (2010), на русском озвучивали следующие актеры:

Ангелина Миримская — Алиса

Елена Морозова — Красная Королева

Александр Баргман — Безумный Шляпник

Виктория Исакова — Белая Королева

Степан Морозов — Стейн — Валет Червей

Сергей Фролов — Траляля и Труляля

Сергей Маковецкий — Белый Кролик

Александр Ширвиндт — Чеширский Кот

Илья Любимов — Гусеница

Марина Неёлова — мышь Соня

Владис Гольк — Мартовский Заяц

Интересный факт: в русском дубляже задействованы актёры одноимённого мультфильма Ефрема Пружанского, снятого на киностудии «Киевнаучфильм» в 1981 году: Марина Неёлова, озвучившая Соню, в мультфильме Пружанского озвучила Алису, а Александр Ширвиндт в обоих случаях озвучил Чеширского Кота.

