Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры озвучили «Стражей Галактики» в России?

Какие актеры озвучили «Стражей Галактики» в России?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Персонажей «Стражей Галактики», супергеройского блокбастера Marvel 2014 года, а также персонажей сиквела, на русском озвучивали следующие актеры:

Андрей Зайцев - Питер Квилл / Звёздный Лорд

Мария Цветкова - Гамора

Максим Сергеев - Дракс Разрушитель

Вин Дизель - Грут

Сергей Куницкий - Ракета

Александр Марушев - Ронан Обвинитель

Сергей Дьячков - лидер Опустошителей Йонду Удонта

Вадим Романов - офицер Корпуса Нова Романн Дей

Светлана Кузнецова - Небула

Светлана Шейченко - командор Корпуса Нова Ирани Раэль

Сергей Козик - Корат Преследователь

Станислав Концевич - Танелиир Тиван / Коллекционер

Сергей Воробьёв - Танос

Александр Лушин - офицер Корпуса Нова Гартан Саал

Екатерина Тихомирова - Мередит Квилл

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2 боевик, фантастика
2017, США
7.0
Стражи Галактики
Стражи Галактики фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше