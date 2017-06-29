Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры играли роль Джокера?

Какие актеры играли роль Джокера?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Джокер появился в комиксах DC Comics в 1940 году, сразу же стал основным противником Бэтмена и за прошедшие десятилетия неоднократно появлялся на экране. Вот список актеров, которые играли роль Джокера в кино и сериалах:

Сесар Ромеро в сериале «Бэтмен» 1966 года

Джек Николсон в «Бэтмене» 1989 года

Марк Хэмилл озвучивал Джокера в мультфильмах, начиная с 1992 года

Кевин Майкл Ричардс озвучил Джокера в мультфильме «Бэтмен» 2004 года

Хит Леджер сыграл Джокера в практически культовом «Темном рыцаре» 2008 года

Джаред Лето дебютировал в роли Джокера в «Отряде самоубийц» 2016 года и, по слухам, продолжит сниматься в этой роли в киновселенной DCEU

Теги: кто играл роль?
Похожие вопросы
Кто играл роль Нины в сериале «Нина»? Кто играет роль Человека-паука? Кто играет главные роли в Сумерках? Кто играет роль Фредди Крюгера? Кто играет роль Анны Карениной в фильме Анна Каренина: История Вронского?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше