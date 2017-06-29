Какие актеры играли роль Джокера?

Наш ответ:

Джокер появился в комиксах DC Comics в 1940 году, сразу же стал основным противником Бэтмена и за прошедшие десятилетия неоднократно появлялся на экране. Вот список актеров, которые играли роль Джокера в кино и сериалах:

Сесар Ромеро в сериале «Бэтмен» 1966 года

Джек Николсон в «Бэтмене» 1989 года

Марк Хэмилл озвучивал Джокера в мультфильмах, начиная с 1992 года

Кевин Майкл Ричардс озвучил Джокера в мультфильме «Бэтмен» 2004 года

Хит Леджер сыграл Джокера в практически культовом «Темном рыцаре» 2008 года

Джаред Лето дебютировал в роли Джокера в «Отряде самоубийц» 2016 года и, по слухам, продолжит сниматься в этой роли в киновселенной DCEU