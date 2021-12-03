Какая актриса снималась в клипе группы «Звери» «Все, что тебя касается»?

Наш ответ:

Главной героиней клипа, вышедшего в 2003 году, стала актриса Анастасия Цветаева. Несмотря на то что до этого она успела появиться в нескольких фильмах, знаменитой проснулась именно после съемок в музыкальном ролике. Впоследствии Анастасия появилась еще в одном клипе «Зверей» на песню «Районы-кварталы» (2004), а также в клипе «Снова в школу» (2004) группы «Корни». Молодую актрису тут же заметили режиссеры и наперебой начали приглашать в свои картины. Цветаева успела сняться в целом ряде фильмов и сериалов, но в начале 2010-х годов поставила карьеру в кино на паузу. Последний фильм «Иерусалимский синдром», в котором снялась Анастасия, вышел в 2013 году и был поставлен и спродюсирован ею же самой.

Сейчас актриса посвящает себя семье, бизнесу и ведет блог в Instagram.