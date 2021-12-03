Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какая актриса снималась в клипе группы «Звери» «Все, что тебя касается»?

Какая актриса снималась в клипе группы «Звери» «Все, что тебя касается»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Главной героиней клипа, вышедшего в 2003 году, стала актриса Анастасия Цветаева. Несмотря на то что до этого она успела появиться в нескольких фильмах, знаменитой проснулась именно после съемок в музыкальном ролике. Впоследствии Анастасия появилась еще в одном клипе «Зверей» на песню «Районы-кварталы» (2004), а также в клипе «Снова в школу» (2004) группы «Корни». Молодую актрису тут же заметили режиссеры и наперебой начали приглашать в свои картины. Цветаева успела сняться в целом ряде фильмов и сериалов, но в начале 2010-х годов поставила карьеру в кино на паузу. Последний фильм «Иерусалимский синдром», в котором снялась Анастасия, вышел в 2013 году и был поставлен и спродюсирован ею же самой.

Сейчас актриса посвящает себя семье, бизнесу и ведет блог в Instagram.

 

Источник фото: Legion-Media

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Анастасия Цветаева
Anastasiya Tsvetayeva
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше