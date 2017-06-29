Как зовут актеров, которые играли в фильме «Замерзшая из Майами»?

Наш ответ:

Фильм «Замерзшая из Майами» (New in Town) запомнился не только захватывающим сюжетом, но и выдающимся актёрским составом. Узнайте, кто снимался в этой комедии, какие персонажи ожили на экране и кого из героев играли актёры:

Актёрский состав фильма:

– главная героиня, амбициозная бизнес-леди из Майами, которой предстоит адаптироваться к жизни в холодном провинциальном городке. Шиван Фэллон (Blanche Gunderson) – добросердечная коллега Люси, работающая на заводе и помогавшая ей освоиться.

Краткий сюжет

«Замерзшая из Майами» – это комедийный фильм о трансформации и поиске себя. Люси Хилл (Рене Зеллвегер) – успешная карьеристка, привыкшая к жизни в солнечном Майами. Она получает задание: закрыть нерентабельный завод в холодной Миннесоте. На месте её встречает суровый климат и недружелюбные жители.

Поначалу Люси трудно адаптироваться к провинциальной жизни, но со временем она сближается с местными, включая привлекательного профсоюзного лидера Теда Митчелла (Гарри Конник-младший). Постепенно героиня осознаёт, что работа и деньги – не главное в жизни, а настоящая ценность заключается в человеческих отношениях.