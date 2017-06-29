Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Как зовут актеров, которые играли в фильме «Замерзшая из Майами»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм «Замерзшая из Майами» (New in Town) запомнился не только захватывающим сюжетом, но и выдающимся актёрским составом. Узнайте, кто снимался в этой комедии, какие персонажи ожили на экране и кого из героев играли актёры:

Актёрский состав фильма:

  • Рене Зеллвегер (Lucy Hill) – главная героиня, амбициозная бизнес-леди из Майами, которой предстоит адаптироваться к жизни в холодном провинциальном городке.
  • Шиван Фэллон (Blanche Gunderson) – добросердечная коллега Люси, работающая на заводе и помогавшая ей освоиться.
  • Фрэнсис Конрой (Trudy Van Uuden) – местная жительница с сильным характером, отражающая атмосферу северного городка.
  • Феррон Гуирейро (Bobbie Mitchell) – дочь Теда Митчелла, романтического интереса Люси, которая добавляет милые и трогательные моменты в фильм.
  • Гарри Конник младший (Ted Mitchell) – вдовец, местный житель и заводской сотрудник, который становится романтическим интересом главной героини.
  • Джей Кей Симмонс (Stu Kopenhafer) – начальник завода, строгий, но забавный персонаж, подчеркивающий контраст между Люси и рабочими.
  • Джеймс Дархэм (Harve Gunderson) – муж Бланш, работающий на заводе и запомнившийся комичными моментами.
  • Майк О’Брайэн (Lars Ulstead) – заводской сотрудник, придающий фильму дополнительную глубину провинциальной жизни.

Краткий сюжет

«Замерзшая из Майами» – это комедийный фильм о трансформации и поиске себя. Люси Хилл (Рене Зеллвегер) – успешная карьеристка, привыкшая к жизни в солнечном Майами. Она получает задание: закрыть нерентабельный завод в холодной Миннесоте. На месте её встречает суровый климат и недружелюбные жители.

Поначалу Люси трудно адаптироваться к провинциальной жизни, но со временем она сближается с местными, включая привлекательного профсоюзного лидера Теда Митчелла (Гарри Конник-младший). Постепенно героиня осознаёт, что работа и деньги – не главное в жизни, а настоящая ценность заключается в человеческих отношениях.

Теги: Кто играл роль? замерзшая из майами
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Renée Zellweger
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Rashida Jones
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Frances Conroy
Шиван Фэллон
Шиван Фэллон
Siobhan Fallon Hogan
Харри Конник мл.
Harry Connick Jr.
Майк О'Брайэн
Mike O'Brien

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Замерзшая из Майами
Замерзшая из Майами мелодрама, комедия
2009, США
6.0
