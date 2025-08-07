Как зовут актеров, которые играли в фильме «Принципы похоти»?

«Принципы похоти» — британская драма, вышедшая в 2003 году. Фильм повествует о писателе-неудачнике по имени Пол, который сталкивается тяжелой дилеммой: ему приходится выбирать между возлюбленной с ребенком и своим другом Билли, ставшим безнадежным наркоманом. Следуя за Билли, Пол совершает одиссею по жестокому ночному миру со стрип-клубами и подпольными боями.
В картине сыграли Алек Ньюман (Пол), Марк Уоррен (Билли), Сиенна Гиллори (Джульетт), Лара Клифтон, Александр Попплуэлл, Джулиан Бэррэтт, Гвин Холлис, Томми Йэтс, Колин Наттон, Келли Холлис, Ниша К. Наяр, Дилан Филдинг, Макензи Крук, Рики Робертс и другие.
