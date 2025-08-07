Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Как зовут актеров, которые играли в фильме «Принципы похоти»?

Олег Скрынько 7 августа 2025 Дата обновления: 8 августа 2025
Наш ответ:

«Принципы похоти» — британская драма, вышедшая в 2003 году. Фильм повествует о писателе-неудачнике по имени Пол, который сталкивается тяжелой дилеммой: ему приходится выбирать между возлюбленной с ребенком и своим другом Билли, ставшим безнадежным наркоманом. Следуя за Билли, Пол совершает одиссею по жестокому ночному миру со стрип-клубами и подпольными боями.

В картине сыграли Алек Ньюман (Пол), Марк Уоррен (Билли), Сиенна Гиллори (Джульетт), Лара Клифтон, Александр Попплуэлл, Джулиан Бэррэтт, Гвин Холлис, Томми Йэтс, Колин Наттон, Келли Холлис, Ниша К. Наяр, Дилан Филдинг, Макензи Крук, Рики Робертс и другие.

Алек Ньюман
Алек Ньюман
Alec Newman
Марк Уоррен
Marc Warren
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори
Sienna Guillory
Лара Клифтон
Lara Clifton
Джулиан Бэррэтт
Джулиан Бэррэтт
Julian Barratt
Макензи Крук
Макензи Крук
Mackenzie Crook
