Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Как зовут актеров, которые играли в фильме «Оно»?

Олег Скрынько 7 августа 2025 Дата обновления: 7 августа 2025
Наш ответ:

«Оно» — хоррор по одноименному роману Стивена Кинга. Представляет собой экранизацию первого тома литературного первоисточника. В центре сюжета — группа детей, которая сталкивается с мистическим злом, которое приобретает форму их глубочайших страхов. Часто монстр предстает в облике клоуна Пеннивайза. Он пробуждается каждые 27 лет, питаясь детской плотью.

В фильме снялись Джейден Мартелл (Билл Денбро), Джереми Рэй Тейлор (Бен Хенском), София Лиллис (Беверли Марш), Финн Вулфхард (Ричи Тозиер), Чоузен Джейкобс (Майк Хенлон), Джек Дилан Грейзер (Эдди Каспбрак), Уайатт Олефф (Стэнли Урис), Билл Скарсгард (Оно/Пеннивайз), а также Николас Хэмилтон, Джейк Сим, Логан Томпсон, Оуэн Тиг, Джексон Роберт Скотт, Стивен Богерт, Стюарт Хьюз, Джеффри Паунсетт, Пип Двайер, Молли Эткинсон, Стивен Уильямс и другие.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Джейден Мартелл
Джейден Мартелл
Jaeden Martell
Джереми Рэй Тейлор
Джереми Рэй Тейлор
Jeremy Ray Taylor
София Лиллис
София Лиллис
Sophia Lillis
Финн Вулфхард
Финн Вулфхард
Finn Wolfhard
Джек Дилан Грейзер
Джек Дилан Грейзер
Jack Dylan Grazer
Wyatt Oleff
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Bill Skarsgard
Николас Хэмилтон
Николас Хэмилтон
Nicholas Hamilton
Оуэн Тиг
Оуэн Тиг
Owen Teague
Джексон Роберт Скотт
Джексон Роберт Скотт
Jackson Robert Scott
Пип Двайер
Pip Dwyer
Стивен Уильямс
Стивен Уильямс
Steven Williams

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Оно
Оно ужасы, триллер
2017, США
7.0
