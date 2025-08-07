Как зовут актеров, которые играли в фильме «Оно»?

«Оно» — хоррор по одноименному роману Стивена Кинга. Представляет собой экранизацию первого тома литературного первоисточника. В центре сюжета — группа детей, которая сталкивается с мистическим злом, которое приобретает форму их глубочайших страхов. Часто монстр предстает в облике клоуна Пеннивайза. Он пробуждается каждые 27 лет, питаясь детской плотью.
В фильме снялись Джейден Мартелл (Билл Денбро), Джереми Рэй Тейлор (Бен Хенском), София Лиллис (Беверли Марш), Финн Вулфхард (Ричи Тозиер), Чоузен Джейкобс (Майк Хенлон), Джек Дилан Грейзер (Эдди Каспбрак), Уайатт Олефф (Стэнли Урис), Билл Скарсгард (Оно/Пеннивайз), а также Николас Хэмилтон, Джейк Сим, Логан Томпсон, Оуэн Тиг, Джексон Роберт Скотт, Стивен Богерт, Стюарт Хьюз, Джеффри Паунсетт, Пип Двайер, Молли Эткинсон, Стивен Уильямс и другие.
