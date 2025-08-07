Как зовут актеров, которые играли в фильме «Морской бой»?

«Морской бой» — японо-американский фантастический боевик, вышедший в 2012 году. По сюжету побывавший на Луне астронавт неожиданно заявил о существовании жизни на других планетах. После человечество устанавливает связь с инопланетянами, которые спустя шесть лет прибывают на Землю. Однако пришельцы оказываются не мирными, из-за чего начинается война.
В фильме сыграли Тейлор Китч (Алекс Хоппер), Александр Скарсгард (Стоун Хоппер), Таданобу Асано (Юги Нагата), Бруклин Декер (Саманта «Сэм» Шэйн), Лиам Нисон (Терренс Шэйн), Рами Малек (лейтенант Хилл), Джесси Племонс (Джимми «Орди» Орд), Хеймиш Линклейтер (Кэл Запата), Джон Туи (Уолтер «Зверь» Линч), Грегори Д. Гэдсон (Майк Каналес), Рианна (Кора «Вепс» Рейкс), Питер МакНикол (министр обороны США), Адам Годли (доктор Ногрэди) и другие.
Авторизация по e-mail