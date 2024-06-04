Как умерла Фаина Раневская?

Наш ответ:

Фаина Раневская — знаменитая советская актриса, также прославившаяся своим остроумием и самобытностью. Родилась Раневская 27 августа 1896 года в Таганроге, а ушла из жизни 19 июля 1984 года в Кунцевской больнице в Москве за месяц до своего 88-летия. Причиной смерти стал инфаркт вкупе с осложнениями, вызванными продолжительной пневмонией. Компанию Раневской в последние дни ее жизни составлял ее любимый пес по кличке Мальчик, поскольку любимой сестры актрисы Изабеллы к тому времени уже не было в живых. Также Раневскую проведывала известная певица Елена Камбурова. Похоронена артистка на Донском кладбище в Москве рядом с могилой сестры. На надгробии установлена бронзовая фигурка Мальчика. В преддверии смерти Раневская написала: «Когда умру, похороните меня и на памятнике напишите: “Умерла от отвращения”».