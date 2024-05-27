Где похоронена Фаина Раневская?

Наш ответ:

Фаина Раневская — знаменитая советская актриса театра и кино. Родилась она 27 августа 1896 года, а ушла из жизни 19 июля 1984 года в возрасте 87 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похоронена Раневская в Москве на Новом Донском кладбище (участок №4). Чтобы найти могилу, у будки охраны, находящейся возле входа на кладбище, нужно свернуть направо и пройти прямо по асфальтированного дороге между участками. На первом повороте налево нужно свернуть и снова идти прямо. Могила Раневской находится у самой дороги. Ее можно заметить издалека. Рядом похоронена сестра актрисы по имени Изабелла. Кроме того, на памятнике Раневской лежит бронзовая фигура пса по кличке Мальчик, который был любимым питомцем актрисы. Пес провожал хозяйку в последний путь, следуя за похоронной процессией.