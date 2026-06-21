Для каких сериалов и фильмов писал музыку Александр Николаевич Незванов? Известный композитор.

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: ответ удивит даже опытных пользователей

В составе только сливки и минимум «E-шек»: в Роскачестве выбрали лучшие бренды сметаны — берите смело

Хватит стирать одежду при 40°: вот почему вредит вашей машинке и блузке в придачу

«Чушь собачья»: у «Лешего» с НТВ рейтинг уже 8,2 на ИВИ, но зрители сильно разошлись во мнениях — вот за что ругают и за что хвалят сериал

«Восхищаюсь стремлением русских к точности в экранизациях книг»: иностранцы пересмотрели советского «Властелина колец» и были приятно удивлены

«Нолан замахнулся на "Космическую одиссею" Кубрика, но не дотянул»: зрители назвали «Интерстеллар» переоцененным — «не провал, но и не шедевр»

Британский детектив из 4 серий «легко смотрится запоем»: «очень увлекательный», не зря получил 100% свежести

«Впервые так благодарен Netflix» за аниме: его уже зовут смесью «Токийского гуля» и «Паразита» – взгляните на тизер

Корейцы по-тихому сняли «идеальную экранизацию Resident Evil»: «К финалу будете орать и улюлюкать, как ходячий мертвяк»

Любители российских сериалов, ловите «очередную бомбу»: «легкое летнее фэнтези» из 8 серий похоже на «Очень странные дела»