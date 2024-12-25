Что сейчас с Кевином из фильма "Один дома"?

Наш ответ:

Маколей Калкин, сыгравший Кевина Маккалистера в культовом фильме «Один дома», продолжает свою карьеру, хотя и далеко не в том объеме, как в детстве. После мирового успеха, когда его гонорар за вторую часть фильма составил 4,5 миллиона долларов, он столкнулся с проблемами в семье, связанными с финансовыми спорами с родителями. В возрасте 16 лет он подал на них в суд, чтобы освободиться от их опеки и получить контроль над своими деньгами.

Калкин отошел от большой киноиндустрии в начале 2000-х, после чего некоторое время был вне поля зрения. В 2004 году его арестовали за запрещенные вещества, но в последующие годы он вернулся в публичное пространство, появляясь в рекламе и на телевидении. Он также стал ведущим собственного подкаста, Bunny Ears, и снялся в нескольких проектах, таких как «Американская история ужасов» и модный показ Gucci.

Сегодня Маколей продолжает радовать поклонников эпизодическими ролями и семейным счастьем с актрисой Брендой Сонг. В 2023 году он получил свою звезду на «Аллее славы» в Голливуде.