Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Что сейчас с Кевином из фильма "Один дома"?

Что сейчас с Кевином из фильма "Один дома"?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Маколей Калкин, сыгравший Кевина Маккалистера в культовом фильме «Один дома», продолжает свою карьеру, хотя и далеко не в том объеме, как в детстве. После мирового успеха, когда его гонорар за вторую часть фильма составил 4,5 миллиона долларов, он столкнулся с проблемами в семье, связанными с финансовыми спорами с родителями. В возрасте 16 лет он подал на них в суд, чтобы освободиться от их опеки и получить контроль над своими деньгами.

Калкин отошел от большой киноиндустрии в начале 2000-х, после чего некоторое время был вне поля зрения. В 2004 году его арестовали за запрещенные вещества, но в последующие годы он вернулся в публичное пространство, появляясь в рекламе и на телевидении. Он также стал ведущим собственного подкаста, Bunny Ears, и снялся в нескольких проектах, таких как «Американская история ужасов» и модный показ Gucci.

Сегодня Маколей продолжает радовать поклонников эпизодическими ролями и семейным счастьем с актрисой Брендой Сонг. В 2023 году он получил свою звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Американская история ужасов
Американская история ужасов драма, ужасы, триллер
2011, США
7.0
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
Один дома
Один дома криминал, комедия, семейный
1990, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше