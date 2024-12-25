Меню
Актёры, которые снимались в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"

25 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» стал продолжением популярной рождественской комедии. В нем снялись такие актеры, как Маколей Калкин в роли Кевина, Джо Пеши и Дэниел Стерн, исполнившие роли Гарри и Марва, а также Тим Карри, сыгравший консьержа. Кэтрин О’Хара и Джон Хёрд вновь вернулись в роли родителей Кевина, Кейт и Питера. В картине также снялись Бренда Фрикер в роли "Pigeon Lady" и Девин Рэтрей, который сыграл брата Кевина.

Актриса, которая сыграла стюардессу в "Один дома 2"

Сандра Макат сыграла стюардессу, которая в фильме сообщает, что Кевин оказался в Нью-Йорке, а не в Майами, как планировалось. Эта роль стала одной из ярких в ее карьере.

Кого сыграла Ли Циммерман в "Один дома 2"

Ли Циммерман сыграла фотомодель в фильме.

Она является не только актрисой, но и известной певицей и танцовщицей, получившей премию Лоренса Оливье за роль второго плана в мюзикле.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Маколей Калкин
Маколей Калкин
Macaulay Culkin
Джо Пеши
Джо Пеши
Joe Pesci
Дэниел Стерн
Дэниел Стерн
Daniel Stern
Тим Карри
Тим Карри
Tim Curry
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Джон Херд
Джон Херд
John Heard
Бренда Фрикер
Бренда Фрикер
Brenda Fricker
Девин Рэтрей
Девин Рэтрей
Devin Ratray
Ли Зиммерман
Leigh Zimmerman

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
