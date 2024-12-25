Актёры, которые снимались в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"

Наш ответ:

Фильм «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» стал продолжением популярной рождественской комедии. В нем снялись такие актеры, как Маколей Калкин в роли Кевина, Джо Пеши и Дэниел Стерн, исполнившие роли Гарри и Марва, а также Тим Карри, сыгравший консьержа. Кэтрин О’Хара и Джон Хёрд вновь вернулись в роли родителей Кевина, Кейт и Питера. В картине также снялись Бренда Фрикер в роли "Pigeon Lady" и Девин Рэтрей, который сыграл брата Кевина.

Актриса, которая сыграла стюардессу в "Один дома 2"

Сандра Макат сыграла стюардессу, которая в фильме сообщает, что Кевин оказался в Нью-Йорке, а не в Майами, как планировалось. Эта роль стала одной из ярких в ее карьере.

Кого сыграла Ли Циммерман в "Один дома 2"

Ли Циммерман сыграла фотомодель в фильме.

Она является не только актрисой, но и известной певицей и танцовщицей, получившей премию Лоренса Оливье за роль второго плана в мюзикле.