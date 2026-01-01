Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Октавия Баррон-Мартин Octavia Barron Martin
Киноафиша Персоны Октавия Баррон-Мартин

Октавия Баррон-Мартин

Octavia Barron Martin

Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Фантастический герой

Популярные фильмы

Ешь. Молись. Худей 6.1
Ешь. Молись. Худей (2026)

Фильмография Октавия Баррон-Мартин

Ешь. Молись. Худей 6.1
Ешь. Молись. Худей Saccharine
драма, ужасы, фантастика 2026, Австралия / Финляндия / США
Смотреть трейлер
Билеты
Показать еще
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
0% любви, 100% политики: Кесем не смогла повторить успех Хюррем — спин-офф «Великолепного века» упустил самое главное
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
Если бы «Клон» переехал из Рио в Россию, то эти актеры непременно получили роли: Лукас — Стас Бондаренко
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше