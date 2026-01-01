Октавия Баррон-Мартин

Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось

Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы

Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого

0% любви, 100% политики: Кесем не смогла повторить успех Хюррем — спин-офф «Великолепного века» упустил самое главное

Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb

Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)

Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру

Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»

Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»

Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия