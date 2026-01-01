Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Октавия Баррон-Мартин
Octavia Barron Martin
Киноафиша
Персоны
Октавия Баррон-Мартин
Октавия Баррон-Мартин
Octavia Barron Martin
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.1
Ешь. Молись. Худей
(2026)
Билеты
Фильмография Октавия Баррон-Мартин
6.1
Ешь. Молись. Худей
Saccharine
драма, ужасы, фантастика
2026, Австралия / Финляндия / США
Смотреть трейлер
Билеты
Показать еще
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
0% любви, 100% политики: Кесем не смогла повторить успех Хюррем — спин-офф «Великолепного века» упустил самое главное
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
Если бы «Клон» переехал из Рио в Россию, то эти актеры непременно получили роли: Лукас — Стас Бондаренко
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить