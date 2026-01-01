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Энни Шаперо
Annie Shapero
Киноафиша
Персоны
Энни Шаперо
Энни Шаперо
Annie Shapero
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.1
Ешь. Молись. Худей
(2026)
Билеты
Фильмография Энни Шаперо
6.1
Ешь. Молись. Худей
Saccharine
драма, ужасы, фантастика
2026, Австралия / Финляндия / США
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