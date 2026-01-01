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Скоро в прокате «Бегущая»
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Эвелин Ваккаро
Evelyn O. Vaccaro
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Персоны
Эвелин Ваккаро
Эвелин Ваккаро
Evelyn O. Vaccaro
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Каратель: Последнее убийство
(2026)
Фильмография Эвелин Ваккаро
7.3
Каратель: Последнее убийство
The Punisher Special Presentation
боевик, приключения, криминал, драма, триллер
2026, США
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