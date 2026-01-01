Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Наталия Дербенева
Nataliya Derbeneva
Киноафиша
Персоны
Наталия Дербенева
Наталия Дербенева
Nataliya Derbeneva
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Твое сердце будет разбито
(2026)
5.8
Миллиард проблем
(2025)
Фильмография Наталия Дербенева
7
Твое сердце будет разбито
мелодрама
2026, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
5.8
Миллиард проблем
комедия
2025, Россия
Показать еще
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
«Воронины» вышли уже 16 лет назад: самое время взглянуть, как изменились актеры за долгие годы (фото)
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить