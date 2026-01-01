Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
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Михаил Шульц
Mikhail Shults
Киноафиша
Персоны
Михаил Шульц
Михаил Шульц
Mikhail Shults
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Старый орел
(2026)
Билеты
5.7
Дополнительное время
(2026)
Билеты
0.0
Снежная восьмерка
(2027)
Фильмография Михаил Шульц
Снежная восьмерка
семейный, приключения
2027, Россия
7.1
Старый орел
Staryy oryol
комедия, семейный
2026, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
5.7
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
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