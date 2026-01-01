Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Луси Баннер Luxy Banner
Киноафиша Персоны Луси Баннер

Луси Баннер

Luxy Banner

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

40 свиданий, 40 ночей 6.6
40 свиданий, 40 ночей (2026)
Паршивый Картер 6.2
Паршивый Картер (2023)

Фильмография Луси Баннер

40 свиданий, 40 ночей 6.6
40 свиданий, 40 ночей 40 Dates and 40 Nights
комедия, мелодрама 2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
Паршивый Картер 6.3
Паршивый Картер Lousy Carter
комедия 2023, США
Показать еще
Огурцы с помидорами швыряю в кастрюлю — хрустящую закуску «Тяп-Ляп и готово» стряпаю за 15 минут: и со стола ее первой сметут
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше