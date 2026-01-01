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Люк Каннелла
Люк Каннелла Luke Cannella
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Люк Каннелла

Luke Cannella

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Профессор и призрачный убийца 4.7
Профессор и призрачный убийца (2023)
Капкан времени 3.8
Капкан времени (2026)

Фильмография Люк Каннелла

Капкан времени 3.8
Капкан времени Hard Matter
боевик, драма, фантастика 2026, США
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Билеты
Профессор и призрачный убийца 4.7
Профессор и призрачный убийца Muti
триллер 2023, США
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