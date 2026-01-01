Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота на императора»
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Фильмография
Луиджи Педранзини
Luigi Pedranzini
Киноафиша
Персоны
Луиджи Педранзини
Луиджи Педранзини
Luigi Pedranzini
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.6
Семья на мою голову
(2025)
5.7
Психотерапевт по любви
(2025)
Билеты
Фильмография Луиджи Педранзини
6.6
Семья на мою голову
Come ti muovi, sbagli
комедия
2025, Италия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.7
Психотерапевт по любви
Fatti vedere
комедия, мелодрама
2025, Италия
Смотреть трейлер
Билеты
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