Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Ли Юн-ми
Lee Yoon-mi
Киноафиша
Персоны
Ли Юн-ми
Ли Юн-ми
Lee Yoon-mi
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.4
Сочувствие господину Месть
(2002)
0.0
Стойкий доктор
(2026)
Фильмография Ли Юн-ми
Стойкий доктор
драма, мелодрама, комедия
2026, Южная Корея
7.4
Сочувствие господину Месть
Sympathy for Mr. Vengeance/ Boksuneun naui geot
боевик, драма
2002, Южная Корея
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