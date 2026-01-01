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Кришна Кейтаро
Кришна Кейтаро Krishna Keitaro
Киноафиша Персоны Кришна Кейтаро

Кришна Кейтаро

Krishna Keitaro

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Астрал: Долг крови 5.9
Астрал: Долг крови (2024)
Зеркала. Пожиратели душ 5.9
Зеркала. Пожиратели душ (2025)

Фильмография Кришна Кейтаро

Зеркала. Пожиратели душ 5.9
Зеркала. Пожиратели душ Sukma
ужасы, триллер 2025, Индонезия
Смотреть трейлер
Билеты
Астрал: Долг крови 5.9
Астрал: Долг крови Hutang Nyawa
ужасы 2024, Индонезия
Смотреть трейлер
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