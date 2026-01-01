Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Кришна Кейтаро
Krishna Keitaro
Киноафиша
Персоны
Кришна Кейтаро
Кришна Кейтаро
Krishna Keitaro
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.9
Астрал: Долг крови
(2024)
5.9
Зеркала. Пожиратели душ
(2025)
Билеты
Фильмография Кришна Кейтаро
5.9
Зеркала. Пожиратели душ
Sukma
ужасы, триллер
2025, Индонезия
Смотреть трейлер
Билеты
5.9
Астрал: Долг крови
Hutang Nyawa
ужасы
2024, Индонезия
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