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Чон Тхэ-ёль Jeon Tae-Yeol
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Чон Тхэ-ёль

Jeon Tae-Yeol

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актер озвучки, Герой боевиков, Фантастический герой

Популярные фильмы

Супер Крылья. Фильм 6.2
Супер Крылья. Фильм (2023)
Устрашитель 0.0
Устрашитель (2026)

Фильмография Чон Тхэ-ёль

Устрашитель
Устрашитель
боевик, фантастика, аниме 2026, Южная Корея
Супер Крылья. Фильм 6.2
Супер Крылья. Фильм Super Wings the Movie: Maximum Speed
анимация 2023, Южная Корея
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