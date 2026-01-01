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Скоро в прокате «Бегущая»
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Чон Тхэ-ёль
Jeon Tae-Yeol
Киноафиша
Персоны
Чон Тхэ-ёль
Чон Тхэ-ёль
Jeon Tae-Yeol
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.2
Супер Крылья. Фильм
(2023)
0.0
Устрашитель
(2026)
Фильмография Чон Тхэ-ёль
Устрашитель
боевик, фантастика, аниме
2026, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Супер Крылья. Фильм
Super Wings the Movie: Maximum Speed
анимация
2023, Южная Корея
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