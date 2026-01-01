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Эмануэла Паола Карбони
Emanuela Pala Carboni
Киноафиша
Персоны
Эмануэла Паола Карбони
Эмануэла Паола Карбони
Emanuela Pala Carboni
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Красная пустыня
(1964)
Билеты
Фильмография Эмануэла Паола Карбони
6.9
Красная пустыня
Deserto rosso
драма
1964, Италия / Франция
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