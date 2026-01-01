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Эль Даунс
Эль Даунс Elle Downs
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Эль Даунс

Elle Downs

Дата рождения
27 апреля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой боевиков, Драматический актёр

Популярные фильмы

Другой 5.7
Другой (2004)
Губи 3.5
Губи (2009)
Псарня 2.8
Псарня (2025)

Фильмография Эль Даунс

Псарня 2.8
Псарня A Breed Apart
боевик, ужасы 2025, США / Монако
Смотреть трейлер
Губи 3.5
Губи Gooby
семейный 2009, Канада
Смотреть трейлер
Другой 5.7
Другой Godsend
драма, триллер, ужасы, сказка 2004, США
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