Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эль Даунс
Elle Downs
Киноафиша
Персоны
Эль Даунс
Эль Даунс
Elle Downs
Дата рождения
27 апреля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.7
Другой
(2004)
3.5
Губи
(2009)
2.8
Псарня
(2025)
Фильмография Эль Даунс
2.8
Псарня
A Breed Apart
боевик, ужасы
2025, США / Монако
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.5
Губи
Gooby
семейный
2009, Канада
Смотреть трейлер
5.7
Другой
Godsend
драма, триллер, ужасы, сказка
2004, США
Рецензия
Показать еще
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить