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Элеонор де Рохан Eleanor de Rohan
Киноафиша Персоны Элеонор де Рохан

Элеонор де Рохан

Eleanor de Rohan

Дата рождения
3 сентября 1995 День рождения через 3 дн. (3 сентября)
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Чистая правда 6.2
Чистая правда (2019)
Леди 0.0
Леди (2026)

Фильмография Элеонор де Рохан

Леди
Леди
драма, криминал, исторический, мини-сериал 2026, Великобритания
Чистая правда 6.3
Чистая правда All Is True
биография, драма, исторический 2019, Великобритания
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