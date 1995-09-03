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Фильмография
Элеонор де Рохан
Eleanor de Rohan
Киноафиша
Персоны
Элеонор де Рохан
Элеонор де Рохан
Eleanor de Rohan
Дата рождения
3 сентября 1995
День рождения через 3 дн. (3 сентября)
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Чистая правда
(2019)
0.0
Леди
(2026)
Фильмография Элеонор де Рохан
Леди
драма, криминал, исторический, мини-сериал
2026, Великобритания
6.3
Чистая правда
All Is True
биография, драма, исторический
2019, Великобритания
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