Эрин Джонс

С первыми дождями окна начали продувать и заливать: 5 быстрых способов пережить осень без сквозняков

Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт

Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026

Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал

Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало

Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября

Малобюджетная «Обсессия» оказалась так хороша, что теперь метит на 15 «Оскаров» — но одна деталь может все испортить

Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром

В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы

Не «Олдскул» и не «Бригада»: Беляев выбрал российский сериал, который считает эталоном. Спойлер — его снял Урсуляк