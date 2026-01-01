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Наталия Перова
Наталия Перова
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Наталия Перова

Дата рождения
24 сентября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Путешественник

Популярные фильмы

Сказка о царе Салтане 5.8
Сказка о царе Салтане (2026)

Фильмография Наталия Перова

Сказка о царе Салтане 5.8
Сказка о царе Салтане Skazka o tsare Saltane
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
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