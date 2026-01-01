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Фильмография
Наталия Перова
Киноафиша
Персоны
Наталия Перова
Наталия Перова
Дата рождения
24 сентября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Путешественник
Популярные фильмы
5.8
Сказка о царе Салтане
(2026)
Фильмография Наталия Перова
5.8
Сказка о царе Салтане
Skazka o tsare Saltane
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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